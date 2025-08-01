Больше — меньше?

Эпоха метамодерна продолжает создавать тренды, и это лето не стало исключением. Новый минимализм и изобилие в модном сезоне-2025 — два полярных ответа на одну глобальную реакцию мира — усталость от информационного хаоса и вездесущего искусственного интеллекта. Модный эксперт и стилист Александра Левитина — о сути этих трендов: как их носить и можно ли их сочетать.

Круговорот китча и минимализма

Во времена кризисов мир обычно колеблется между состоянием «защитного кокона» и жаждой катарсиса. Первое отражается в тяге к минимализму как к способу возврата контроля, а второе — это карнавал по Бахтину, где избыток цвета, текстуры и иронии помогает справляться с тревогой.

История подтверждает эту гипотезу: 1920-е и пора модных стилей ар-деко и Баухаус; 1960-е — поп-арт и минимализм; 1980-е — гипермода 1980-х и переход в 1990-е, где снова преобладал минимализм. А в начале 2000-х вновь вернулся китч... Тем не менее нынешний тренд происходит в уникальных условиях, где в потоке информации и гонке технологий сама реальность ставится под сомнение.

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Новый минимализм

«Новый минимализм» — это смягченный вариант классического, из 1990-х. Тогда он представлял собой лаконичность и изысканность в нейтральной палитре, в качественных фактурах, инновациях в ткани и отсутствии гонки за новизной. Современный минимализм, сохраняя суть, включает в себя более широкую цветовую палитру (включая оттенки полумрака) и ассортимент фактур (тонкая шерсть мериноса, матовая кожа, плотный лен и другое). Теперь главное не сама идея минимализма, а образ жизни и внутренняя философия человека. Наше внимание направлено на себя и свои ощущения.

В SS25 мы видим приталенные, но не облегающие силуэты: платья-футляры с разрезами, удлиненные жакеты прямого кроя, брюки-баллоны и овальные формы. Цвета чаще всего пыльно-голубой, оттенок слоновой кости, приглушенный хаки, черный матовый, темно-вишневый и приглушенный розовый.

Минимализм успешно встраивался в ДНК модных домов годами, например The Row, Jil Sander, Bottega Veneta (после Дэниела Ли). Однако за последнее десятилетие появились бренды, которые стали включать элементы нового минимализма: Peter Do, Totme, Khaite.

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С точки зрения психологии имиджа «новый минимализм» ассоциируется с осознанным подходом к гардеробу. Этот стиль подойдет публичным профессионалам из деловой среды: CEO, юристам, инвесторам. Он создаст образ надежности и компетентности. Спикерам и экспертам в диалоге с аудиторией он помогает сосредоточить внимание на словах, а не на одежде (особенно если человек выступает со слайдами).

Показное изобилие

Отдельного понятия «показное изобилие» эксперты не выделяют. Однако оно всегда прослеживается в нарочитой маскулинности или игривых деталях одежды. Обычно такие образы обладают богатой палитрой с сильными акцентами, например глубокий бордовый (почти черный с красным подтоном), изумрудно-зеленый в сочетании с золотым, металлизированные тона (серебро, бронза), сочетания красного и золотого. В силуэтах в глаза сразу бросаются преувеличенные пропорции — широкие плечи и объемные юбки, брюки, многослойность, прозрачные кружевные рубашки, длинные плащи-кимоно. Дизайнеры «жонглируют» обилием текстур (особенно кружевом, атласом, прозрачным шифоном) и с удовольствием добавляют тактильные акценты (например, вышивку бисером).

По своей сути изобилие в моде — это громкий ответ на неопределенность в мире и поиск идентичности во время дипфейков и нейросетей. Стилистически это напоминает маньеризм XVI века — реакцию на кризис ренессансного идеала. Тогда тоже были кружева, перенасыщенные детали и заимствование деталей из гардероба противоположного пола — вспомните хотя бы легендарные воротники-горгера с портретов знати эпохи Возрождения. Люди тянутся к визуальной избыточности как к способу утвердить свою жизненную силу.

В SS25 многие бренды предлагают не просто «изобильную» одежду, а, по сути, костюмы для перформанса. Например, у Rick Owens, Dries Van Noten и последние коллекции Ann Demeulemeester.

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«Показное изобилие» подойдет людям креатива, например арт-директорам, художникам, искусствоведам. Этот стиль поможет медиаперсонам выделиться в кадре, где важно управлять цветом и светом. Для повседневного использования тренд можно использовать в одном активном элементе (например, пиджак или аксессуар), а также сочетать с базовыми вещами и выбирать стиль casual chic (например, костюм с маленькой нарядной сумкой).

Несмотря на свою идеологическую непримиримость, эти два направления вполне дружат. При составлении образа стоит использовать стилистическую пропорцию 70/30 — 70% минимализма и 30% изобилия. Например, черные, идеально сидящие брюки без декора и рубашка с кружевным воротником и манжетами, костюм монохром и акцентного цвета аксессуар, приталенный жакет, лаконичный топ и объемные брюки-шаровары, однотонное платье-футляр на одно плечо и контрастная обувь с декором.