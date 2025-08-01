Bloomberg: Индия не планирует закупать у США истребители F-35

Правительство Индии скорее всего не будет закупать «истребители-невидимки» F-35 у США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, несмотря на это правительство Индии рассматривает возможности увеличения закупок американских товаров, чтобы «успокоить Белый дом» после заявлений Дональда Трампа.

Bloomberg напомнило, что во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Белый дом в феврале господин Трамп предлагал продать Индии истребители F-35. Однако, по словам официальных лиц, правительство Индии больше заинтересовано в партнерстве, направленном на совместную разработку и производство оборонной техники внутри страны.

30 июля Дональд Трамп сообщил, что введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Среди причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразличны экономические отношения Индии и России, назвав экономики стран «мертвыми».