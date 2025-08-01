В Ярославском районе сбили пятилетнего ребенка
В Ярославском районе в поселке Карачиха автомобиль сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По данным правоохранителей, авария произошла на улице Садовой 31 июля в 19:45.
«Водитель, мужчина 1968 года рождения, по предварительной информации, управляя автомобилем Hyundai Creta, совершил наезд на ребенка, пятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте»,— сообщили в ГАИ.
В результате аварии ребенка госпитализировали. На месте работают полицейские и следователи.