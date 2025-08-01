ВТБ может скорректировать планы из-за решения лондонского суда

ВТБ (MOEX: VTBR) рассматривает возможность отказа от планов по присоединению БМ-банка в 2026 году из-за судебного спора вокруг субординированных облигаций на $500 млн, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Речь идет о бумагах, выпущенных ранее Номос-банком (позже «ФК Открытие»), обязательства по которым перешли к БМ-банку.

В 2017 году долг был списан в рамках санации, но держатели облигаций оспорили это решение в лондонском суде, ссылаясь на условия выпуска. Хотя у БМ-банка нет зарубежных активов, при его интеграции с ВТБ требования могут быть обращены на иностранные активы группы.

Эксперты предлагают альтернативные варианты:

перевод активов БМ-банка в новую «чистую» структуру до присоединения;

сохранение БМ-банка как отдельного юрлица с операционной интеграцией.

Юристы считают риск ареста активов ВТБ минимальным. При этом полное присоединение БМ-банка может увеличить капитал ВТБ на 16%. Решение должно быть принято до октября 2026 года, когда заканчивается срок санации БМ-банка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Интеграция разбилась о суборд».