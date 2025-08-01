Бизнес впадает в праздность

Интерес российских компаний к проведению деловых событий и участию в них в первом полугодии вырос на 35% год к году. Этому способствовало стремление бизнеса нарастить продажи и повысить мотивацию персонала. Трендом стало увеличение числа зарубежных выездов, на которые уже приходится 25% запросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос на MICE-мероприятия (включают события в корпоративном сегменте: деловые конференции, семинары, выставки, тимбилдинги и тому подобное) в январе—июне 2025 года увеличился на 35% год к году, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Аналогичный прирост зафиксировал гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий. Хотя рост по рынку в целом может быть более скромным, предупреждает он. MICE-директор агентства IBC Corporate Travel Ольга Степаненко говорит, что активность клиентов увеличилась на 20–22%.

Директор MICE-департамента Continent Express Ольга Гулибина поясняет, что бизнес рассматривает корпоративные мероприятия с точки зрения увеличения продаж и повышения мотивации персонала. Оба вектора повышают востребованность событий. В Cosmos Hotel Group (CHG) говорят, что в среднем по сети число запросов на MICE-события выросло в первом полугодии на 12–15% год к году. В Казани, Екатеринбурге и Петрозаводске — на 20%. Москва и Санкт-Петербург прибавили по 15%.

Ольга Гулибина говорит, что средний чек MICE-мероприятия в первом полугодии увеличился на 20% год к году. Участие в событиях, без учета логистики, обходится в среднем в 30 тыс. руб. за человека. Отели поднимают цены в свете высокой загрузки и активности бизнеса, считает она. Инфляция и увеличение налоговой нагрузки, по словам эксперта, также способствуют увеличению цен поставщиков услуг. В CHG считают, что цены растут в среднем на 10–11% в год.

Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук считает, что за год события стали дороже в среднем на 30–40%. Это объясняется не только ростом цен, но и стремлением бизнеса планировать более насыщенные события. «Наибольшим спросом пользуются корпоративные встречи, обучающие семинары, выставки, конференции, поездки с элементами мотивации и командные выезды»,— добавляет она. Ольга Степаненко отмечает, что на начало 2025 года пришелся большой объем лончей — специальных мероприятий, посвященных запуску новых продуктов.

Ольга Гулибина называет одним из трендов MICE-рынка растущий спрос на зарубежные события. Поездок в Катар, по ее словам, в первом полугодии стало на 90% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом на события за рубежом в январе—июне пришлось 25% спроса против 20% год назад. Сейчас значения приблизились к допандемийным, а в число востребованных направлений вернулись США и страны ЕС, говорит она. Ольга Степаненко наиболее популярными странами называет ОАЭ, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Индонезию.

Андрей Зинковецкий тоже зафиксировал растущий интерес бизнеса к корпоративным событиям за рубежом, называя выраженной динамику со стороны фармкомпаний. У многих крупных организаций были ограничения на участие в международных мероприятиях, в том числе отраслевых конгрессах, которые постепенно снимаются, поясняет он. Зарубежные мероприятия обходятся дороже. Три-четыре дня выездного события с учетом логистики стоят от 140 тыс. руб. на человека в России, от 220 тыс. руб.— в постсоветских странах, от 300 тыс. руб.— в государствах дальнего зарубежья.

Господин Зинковецкий предполагает, что дальнейший рост MICE-рынка будет скорее сдержанным, в том числе из-за осторожного подхода компаний к бюджетированию. Ранее стремление бизнеса оптимизировать траты на путешествия сотрудников уже стало причиной общего сокращения числа деловых поездок (см. “Ъ” от 22 июля). Прогноз Ольги Гулибиной на третий квартал — рост продаж на 20%. Галина Полищук рассчитывает на увеличение спроса на 10–15% по итогам года.

Александра Мерцалова