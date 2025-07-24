Малый бизнес надеется на кадры

Деловая активность малого и среднего бизнеса в конце второго квартала оставалась в зоне слабого роста: соответствующий индекс RSBI (измеряется ПСБ, организацией «Опора России» и аналитическим центром НАФИ) в июне вырос на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 51 пункта.

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Снижение в июне продолжили оценки продаж: в условиях торможения экономики их баланс сократился на 2 п. п., до 41,8 пункта. О фактическом росте выручки заявили 13% респондентов (на 2 п. п. ниже, чем в мае), о спаде — по-прежнему около половины опрошенных (47%). Ожидания предпринимателей с учетом сложностей со сбытом также ухудшаются: роста продаж ждут только 26% МСП (на 6 п. п. меньше показателя мая).

Вблизи майского минимума в июне осталась и компонента инвестиций: 55,3 пункта после 55,2 пункта месяцем ранее. Аналитики отмечают, что новые вложения для МСП все еще непривлекательны: инвестиции в июне наращивали 17% компаний (это ниже среднего уровня за два года — 21%), сокращали — 11%. Вместе с тем данные фиксируют сдержанность и инвестпланов предпринимателей. Доля тех, кто собирается наращивать вложения в бизнес, сокращается второй месяц подряд: в июне она составила 22%, снизившись на 2 п. п.

На исторически невысоком уровне (см. график) в прошлом месяце была и компонента кредитов: 56,1 пункта после 55,9 пункта в мае. Доля одобрений кредитов увеличилась на 2 п. п., до 13%, доля отказов — на 1 п. п., до 10%. В целом предприниматели фиксируют сниженную доступность финансирования из-за высокой ключевой ставки.

Единственная компонента, которая внушила аналитикам некоторый оптимизм,— кадровая.

После спада в мае она вернулась в зону умеренного роста: 52,9 пункта после 49,8 пункта месяцем ранее. Опросы фиксируют восстановление фактического найма: о расширении штата сообщили 18% опрошенных — это максимум за год и на 6 п. п. больше, чем в мае (ранее смягчение дефицита на рынке труда фиксировал и Банк России). Более амбициозными выглядят и планы компаний по найму: доля тех, кто рассчитывает нанять новых сотрудников, выросла за месяц на 4 п. п., до 23%. Пока, впрочем, не вполне ясно, обернутся ли эти планы фактическим расширением штата. «Однозначные выводы относительно устойчивости данного тренда можно будет сделать только на основании фактических данных по найму персонала за июль»,? полагает старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.

Кристина Боровикова