Движение по дамбе в Кронштадте полностью перекроют на час в ночь на 1 августа

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) проинформировала автомобилистов о новых ограничениях на петербургской дамбе. В рамках проведения работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе в ночь на 1 августа с 02:00 до 03:00 планируется полное перекрытие сквозного проезда по внешнему кольцу КАД в районе строительства новых путепроводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема дорожных перекрытий из-за ремонтных работ на петербургской дамбе в ночь на 1 августа 2025 года

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Схема дорожных перекрытий из-за ремонтных работ на петербургской дамбе в ночь на 1 августа 2025 года

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Как уточнили в дирекции КЗС, в случае если работы будут выполнены в более короткие сроки, дорожное движение на этом участке восстановят раньше. Перекрытие внешнего кольца КАД (Финская сторона) будет осуществляться временным ограждением с регулировщиком перед участком производства работ.

В связи с вводимыми ограничениями водителей попросили заранее планировать маршруты и следить за дорожными указателями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомобилистов также предупреждали о перекрытиях на петербургской дамбе по дороге в Кронштадт в День ВМФ, 27 июля.

Андрей Цедрик