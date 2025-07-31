WSJ: ВСУ начали амбициозное строительство укреплений из-за наступления РФ

ВСУ приступили к самому масштабному за последнее время строительству оборонительных сооружений с целью сдержать наступление российских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Киеве разворачивается амбициозный проект возведения укреплений, который включает в себя несколько уровней защиты. По данным издания, украинские военнослужащие роют три противотанковых рва, устанавливают малозаметные заграждения из колючей проволоки с металлическими спиралями, а также бетонные препятствия, известные как «зубы дракона». Дополнительно создается второй слой колючей проволоки. Эти сооружения рассчитаны на то, чтобы помешать как пилотируемым, так и беспилотным атакам российской армии.

Журналисты The Wall Street Journal сравнили процесс строительства с «постройкой самолета во время полета», поскольку украинские подразделения остаются недоукомплектованными и пытаются одновременно вести борьбу с постоянным изменением тактики противника. При этом проект переносится с задержками, а организаторы столкнулись с арестами по подозрению в коррупции, что негативно сказывается на эффективности оборонительных мер.