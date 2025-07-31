Строительная компания на Урале погасила долги по зарплате на 8,5 млн рублей

В Екатеринбурге ООО «МеталлСтройИнжиниринг» выплатило более 8,5 млн руб. задолженности по заработной плате перед 239 работниками после вмешательства прокуратуры Октябрьского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проверка была проведена по обращениям работников, которые жаловались на невыплату зарплаты за апрель и май 2025 года.

В целях восстановления прав работников прокуратура внесла представление генеральному директору организации и возбудила в отношении него дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы или иных выплат). По результатам рассмотрения руководитель оштрафован на 24 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками была погашена в полном объеме и выплачена компенсация за задержку.

Ранее энергокомпания «ЭСК "Энергомост"» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по заработной плате на сумму свыше 173 млн руб. перед работниками в Екатеринбурге. Работодатель не выплатил 2765 работникам зарплату за первую половину октября, а 618 сотрудникам не оплачивали ежегодные отпуски.

Полина Щуцкая