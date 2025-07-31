Екатеринбургские таможенники изъяли партию нелегальных детских игрушек

В одном из магазинов Екатеринбурга сотрудники Уральского таможенного управления изъяли из торгового оборота партию нелегальных детских товаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе контрольных мероприятий на внутреннем рынке сотрудники таможни обнаружили более 330 китайских игрушек, возможно, незаконно перемещенных через таможенную границу. Кроме того, 80 наборов конструкторов и гоночных машинок с признаками контрафактности направлены на экспертизу.

У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов, подтверждающих легальность происхождения и ввоза игрушек. Владельцы пояснили, что приобретали товары оптом в Екатеринбурге и Москве. Решается вопрос о привлечении лиц к административной ответственности.

«Незаконные производители руководствуются тем, что, подделывая получившие известность бренды, они получают гарантированный спрос»,— рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Напомним, в начале года Екатеринбургские таможенники начали использовать навигационные пломбы для оформления партий товаров, ввозимых автомобильным транспортом. Они позволяют отслеживать перемещение товаров в реальном времени и повышают уровень контроля.

Полина Щуцкая