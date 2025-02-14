Таможня Екатеринбурга начала использовать навигационные пломбы для ввоза товаров

Екатеринбургские таможенники начали использовать навигационные пломбы для оформления партий товаров, ввозимых автомобильным транспортом, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Они позволяют отслеживать перемещение товаров в реальном времени и повышают уровень контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего с 27 января 2025 года в российских пунктах пропуска применено более 2,2 тыс. таких пломб. Одной из первых партий, оснащенных навигационными пломбами, стала продукция легкой промышленности и электронные устройства из Китая, которые доставили в Екатеринбург. Для этого на грузовой отсек транспортного средства установили специальное устройство, работающее на основе ГЛОНАСС. Пломбы не могут быть сняты без участия таможенного инспектора, который может это сделать со специальным программным обеспечением, что исключает возможность несанкционированного доступа к грузу.

Новая мера направлена на контроль за ввозом алкогольной и табачной продукции, одежды, обуви, мобильных телефонов, звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, радионавигационного оборудования, мониторов и проекторов.

Ранее таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку, прибывшую авиарейсом из Душанбе, которая пыталась ввезти 91 кг незадекларированной женской одежды.

Ирина Пичурина