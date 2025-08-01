«Эталон» сокращает продажи

Группа «Эталон» в первом полугодии реализовала 295,7 тыс. кв. м жилья, что на 23% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В денежном выражении продажи сократились до 62,2 млрд рублей: на 21% меньше, чем в январе — июне прошлого года (78,5 млрд рублей). В Москве и Московской области падение составило 30% — с 44 до 30,7 млрд рублей. При этом, в Санкт-Петербурге продажи компании увеличились с 17,2 до 20 млрд рублей (+16%), однако в объеме уменьшились с 121,2 тыс. кв. м до 102,2 тыс. кв. м. Эксперты объясняют падение продаж высокой ключевой, которую Центробанк с октября 2024 года сохранял на уровне 21%, и высокими процентами по ипотеке, которые сделали покупку жилья менее доступной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи группы «Эталон» во втором квартале 2025 года по сравнению с первым сократились на 46%. За апрель — июнь компания реализовала 103,6 тыс. кв. м жилья по всей России, за январь — март — 192 тыс. кв. м, следует из отчета «Эталона». Это самый низкий результат ГК за последние 12 месяцев. В денежном выражении падение составило 33%: 24,8 млрд рублей во втором квартале против 37,3 млрд рублей в первом.

Наибольшее снижение компания фиксирует в Москве и Московской области: во втором квартале в регионах было продано 32,4 тыс. кв. м жилья, что на 64% меньше итогов первого квартала — 89,3 тыс. кв. м. Объем реализованной недвижимости в Санкт-Петербурге сократился на 40%: с 63,8 тыс. кв. м до 38,4 тыс. кв. м.

На сделки с привлечением ипотечного кредитования пришлось 44% продаж, что на 18 п. п. больше, чем в первом квартале (26%).

Снижение продаж во втором квартале, по мнению управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, нетипичная ситуация для рынка. «Обычно в начале года рынок вялый, а весной начинается оживление. Но в 2025 году эта сезонность не сработала. Причина — в ставках: в марте-апреле стало очевидно, что ипотечный рынок практически замер, а меры господдержки оказались недостаточными для компенсации высоких процентных затрат. Кроме того, в начале второго квартала усилилось давление регулятора на льготные ипотечные программы, что также охладило интерес покупателей. В этих условиях даже крупные девелоперы не смогли нарастить продажи — наоборот, начали осторожничать с новыми стартами и корректировать планы по вводу жилья. Рост выручки "Эталона" в Петербурге — это, скорее, отражение грамотной продуктовой и ценовой политики, чем общего подъема рынка. Продажи в деньгах растут за счет увеличения стоимости квадратного метра, но реальные объемы сделок снижаются, как и у большинства застройщиков»,— объясняет госпожа Косарева.

В первом полугодии компания ввела в эксплуатацию 164 тыс. кв. м недвижимости, что в 3,2 раза больше, чем за январь — июнь 2024-го. За шесть месяцев ГК реализовала 295,7 тыс. кв. м недвижимости, что уступает результатам за январь — июнь 2024 года. Тогда было продано 385,1 тыс. кв. м, что на 23% больше текущих показателей. В денежном выражении продажи сократились на 21%: с 78,5 до 62,2 млрд рублей. Впрочем, в компании отмечают, что итоги шести месяцев — «исторически второй результат после рекордного первого полугодия 2024 года».

Положительную динамику показал Петербург: в денежном выражении прирост составил 16% — с 17,2 до 20 млрд рублей. Однако в натуральном — падение также составило 16%: с 121,2 тыс. кв. м. в первом полугодии 2024-го до 102,2 тыс. кв. м — в 2025-м. «Продажи в Санкт-Петербурге демонстрируют двузначный прирост, несмотря на высокую базу, за счет устойчивого спроса на недвижимость в высоком ценовом сегменте: прирост продаж в бизнес-классе достиг 61% год к году, в премиальном классе — 79%»,— объясняют в компании. По России продажи в премиальном сегменте на консолидированном уровне увеличились на 52% в натуральном выражении и на 50% в денежном выражении, рассказывают в «Эталоне».

Продажи жилой недвижимости на фоне высокой ключевой ставки и высокой ставки по ипотеке падают во всех регионах. По данным «Эталона», в первом полугодии в России было реализовано 10,4 млн кв. м жилья, что на 26% меньше по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года.

«Со второго полугодия 2024-го продажи строящегося жилья перешли к спаду. Бизнес- и премиум-классы более устойчивы к турбулентности рынка»,— говорится в презентации компании.

«Результаты "Эталона" в целом отражают ситуацию на рынке: продажи упали почти по всем показателям как в квадратных метрах, так и в деньгах. Это ожидаемое следствие высокой ключевой ставки, которая сохранялась на таком уровне в течение продолжительного времени. Ипотека по таким ставкам стала попросту недоступной для большинства покупателей, особенно в регионах с высокими ценами, таких как Москва и Подмосковье. В результате спрос сократился, и девелоперы, в том числе крупные, ощутили на себе охлаждение рынка»,— комментирует Екатерина Косарева.

Директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов также отмечает, что результаты «Эталона» совпадают с общей динамикой продаж в Петербурге. Эксперт напоминает, что в начале прошлого года действовала льготная семейная ипотека, которая с августа 2024-го недоступна для жителей Москвы и Петербурга, и был ажиотажный всплеск продаж.

По мнению эксперта, рост продаж в Петербурге — это «исключение, подтверждающее правило». «Петербургский рынок исторически отличается более устойчивым уровнем спроса, и цены там менее перегреты по сравнению с московским регионом. К тому же покупатели в Северной столице демонстрируют большую активность даже в условиях высокой ставки: за счет частично сохраненного отложенного спроса и сравнительно широкого выбора на первичном рынке. Однако даже там рост в денежном выражении сопровождается сокращением в квадратных метрах — это говорит о смещении продаж в пользу более дорогих объектов или меньших по площади квартир»,— отмечает госпожа Косарева.

Эксперты ожидают, что оживление рынка произойдет в третьем квартале, если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. «Впрочем, до настоящего разворота пока далеко. Скорее всего, рынок оживится к концу года, а заметный рост продаж возможен лишь в 2026 году»,— говорит Екатерина Косарева. Максим Ельцов отмечает, что пока ключевая ставка не упадет до уровня 14–15%, ждать восстановления продаж не приходится.

Надежда Ярмула