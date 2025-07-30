Пьяный мотоциклист без прав устроил погоню с полицейскими в Ленобласти

Сотрудники ДПС 29 июля во время патрулирования в районе деревни Нурма заметили мотоциклиста, который двигался по дороге с двусторонним движением во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Инспекторы потребовали от водителя двухколесного транспорта остановиться, однако последний не отреагировал на требования и попытался скрыться. В ходе преследования 34-летний байкер столкнулся с патрульным автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал.

Вскоре выяснилось, что у водителя не прав для управления мототехникой, а его транспорт не зарегистрирован. У нарушителя также выявили признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от освидетельствования.

На «гонщика» составили протоколы за неповиновение сотруднику полиции, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление незарегистрированным транспортным средством, а также за выезд на «встречку».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек погиб и два пострадали в ДТП с «ВАЗами» в поселке Кобринское Гатчинского района Ленобласти.

Андрей Маркелов