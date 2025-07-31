В Кисловодске выписали первые штрафы за нарушение правил платной парковки

В Кисловодске впервые выписали штрафы за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Административная комиссия Кисловодска рассмотрела и приняла постановления о штрафах в отношении двух водителей, которые не оплатили парковку на ул. Кирова.

«Платные парковки ввели для создания комфортных условий для жителей и гостей города, а также для упорядочивание дорожного движения и снижение количества машин на улицах в условиях большого потока транспорта»,— отметил глава города Евгений Моисеев.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в центре Ставрополя построят шестой платный паркинг. Ход благоустройства держит на личном контроле губернатор Владимир Владимиров.

Валентина Любашенко