В Кисловодске выписали первые штрафы за нарушение правил платной парковки
В Кисловодске впервые выписали штрафы за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщили в администрации города-курорта.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Административная комиссия Кисловодска рассмотрела и приняла постановления о штрафах в отношении двух водителей, которые не оплатили парковку на ул. Кирова.
«Платные парковки ввели для создания комфортных условий для жителей и гостей города, а также для упорядочивание дорожного движения и снижение количества машин на улицах в условиях большого потока транспорта»,— отметил глава города Евгений Моисеев.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в центре Ставрополя построят шестой платный паркинг. Ход благоустройства держит на личном контроле губернатор Владимир Владимиров.