Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен остается в Red Bull

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен заявил о намерении продолжить выступать за команду «Формулы-1» Red Bull в 2026 году. Его слова приводит портал GP Blog.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ранее СМИ сообщали, что Ферстаппен может перейти в Mercedes. По информации источников, с ним вел переговоры руководитель команды Тотто Вольф. «Время прекратить слухи. Моим намерением всегда было остаться в Red Bull», — прокомментировал Ферстаппен информацию о возможном переходе.

Максу Ферстаппену 27 лет. Он четыре раза подряд становился чемпионом «Формулы-1» (2021–2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и выигранным подряд Гран-при (10). В текущем сезоне Ферстаппен занимает третье место в личном зачете, на его счету 185 очков.

Таисия Орлова