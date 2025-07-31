В Сочи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП

Сотрудники следственного управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Авария произошла 9 февраля 2025 года на съезде с дублера Курортного проспекта, сообщили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 24-летний приезжий из Омской области, управляя автомобилем бренда «Тойота», превысил скорость и столкнулся с бетонным ограждением и припаркованным автомобилем марки «ГАЗ». При этом у молодого человека не было водительских прав.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 22-летний пассажир «Тойоты». Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшему.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что в субботу, 19 июля, на федеральной трассе А-147 в Хостинском районе Сочи произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Beelgee, двигаясь со скоростью 120 км/ч, не рассчитал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком марки Shakman.

Дмитрий Холодный