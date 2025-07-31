В Сочи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП
Сотрудники следственного управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Авария произошла 9 февраля 2025 года на съезде с дублера Курортного проспекта, сообщили в пресс-службе УВД курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 24-летний приезжий из Омской области, управляя автомобилем бренда «Тойота», превысил скорость и столкнулся с бетонным ограждением и припаркованным автомобилем марки «ГАЗ». При этом у молодого человека не было водительских прав.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался 22-летний пассажир «Тойоты». Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшему.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
«Ъ-Сочи» писал, что в субботу, 19 июля, на федеральной трассе А-147 в Хостинском районе Сочи произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Beelgee, двигаясь со скоростью 120 км/ч, не рассчитал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком марки Shakman.