В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и грозой 31 июля, первого, второго и третьего августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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По информации ведомства, местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низин, нарушениями в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, в сельскохозяйственном секторе возможно повреждение строений и сельхозкультур»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко