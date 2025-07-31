Ставропольский форум «Машук» соберет участников из десяти стран

Делегации из десяти государств станут участниками Всероссийского форума «Машук», который пройдет в Пятигорске. Об этом сообщает «ТАСС Кавказ» со ссылкой на министра молодежной политики региона Вячеслава Коршуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Форум "Машук" стартует буквально через неделю. Мы ждем представителей более десяти государств. Это ближнее зарубежье, страны Закавказья, страны СНГ. Надеюсь, это будет первым шагом и в дальнейшем на «Машуке» мы будем встречать педагогов из дальнего зарубежья», — заявил министр.

Всероссийский молодежный форум «Машук» пройдет с 9 по 23 августа 2025 года и объединит более двух тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта «Первые Первым» в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума пройдут в Центре знаний «Машук».

По итогам 2024 «Машук» стал победителем номинации «Событие года» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Валентина Любашенко