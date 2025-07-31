Найденные в «Сапсане» часы TAG Heuer довели мигранта-работника до уголовного дела

Москвич обратился в дежурную часть с просьбой оказать содействие в розыске его брендовых часов TAG Heuer, которые он оставил в поезде «Сапсан», сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Стоимость похищенного составила порядка 100 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы TAG Heuer, похищенные 25-летним работником транспортной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО Часы TAG Heuer, похищенные 25-летним работником транспортной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний уроженец ближнего зарубежья, работник транспортной инфраструктуры.

Выяснилось, что после того, как «Сапсан» приехал в депо, молодой человек отправился убирать вагоны. В кармашке одного из сидений он увидел дорогостоящие часы и, пока никто не видит, решил присвоить имущество себе.

TAG Heuer нашли в квартире фигуранта дела, в ближайшее время произведение швейцарского искусства вернут владельцу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что колумбийца экстрадируют в Россию по делу о краже драгоценностей в Петербурге.

Андрей Маркелов