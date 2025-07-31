Колумбийца экстрадируют в РФ по делу о краже драгоценностей в Петербурге

Уроженца Колумбии, находящегося в международном розыске по обвинению в краже драгоценностей у посетителей выставки в Петербурге, экстрадируют в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как считает следствие, в феврале 2012 года Фреди Андрес Патиньо Авила, действуя в составе международной организованной преступной группы, прибыл в Петербург на выставку ювелирных изделий с целью осуществления многомиллионной кражи. Находясь на территории комплекса «Ленэкспо», колумбиец и его подельники вычисляли потенциальных жертв из числа посетителей и сотрудников компаний, перемещения которых в последующем отслеживались, следует из материалов дела.

«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 млн рублей»,— сообщили в Генпрокуратуре.

После этого Патиньо скрылся, остальные члены ОПГ были задержаны на территории России при попытке вывезти драгоценности в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Петербурга заочно арестовал Патиньо, он был объявлен в международный розыск. Колумбийцу вменяют пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

«После установления местонахождения Патиньо на территории Колумбии во взаимодействии с сотрудниками Посольства Российской Федерации в Республике предприняты меры, направленные на арест обвиняемого»,— рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В мае 2025 года российская сторона направила в Генеральную прокуратуру Колумбии запрос о выдаче Фреди Андреса Патиньо Авилы, был получен положительный ответ. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД РФ колумбиец будет доставлен в Москву транзитом через Турцию.

Дарья Астанина