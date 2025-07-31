«В целом, это сигнал»

В Кремле не согласились с тезисом Дональда Трампа, который назвал БРИКС «антиамериканским объединением». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, деятельность сообщества не направлена против третьих стран. Между тем Reuters сообщает, что индийские государственные НПЗ приостановили закупку российской нефти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Вашингтон разыгрывает так называемый жесткий сценарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Свою новую серьезную экономическую атаку Дональд Трамп начал с Индии и Бразилии. И вроде бы уже есть результат. Агентство Reuters сообщает, что индийские государственные НПЗ прекратили закупку российской нефти еще на прошлой неделе. Причина — угрозы США ввести 100-процентные пошлины. Понятно, что информация нуждается в подтверждении. В стране есть еще и частные компании, которые закупают сырье из РФ. В конце концов, можно сделать вид, что это какая-то другая нефть. Но в целом, конечно, это сигнал.

Между тем Дональд Трамп и Дмитрий Медведев обменялись «любезностями» посредством социальных сетей. Подробности приводить не будем, каждый при желании может лично ознакомиться. Собственно, при чем здесь Индия? Президент Соединенных Штатов, в частности, назвал экономики двух исторически близких стран «мертвыми». Замглавы Совета безопасности РФ возразил.

Стоит отметить, что подобное в российской практике точно происходит впервые — разговор по душам подменяет скучный дипломатический протокол.

Тем временем, помимо прочего, Дональд Трамп начал еще и наступление на БРИКС, объявив его «антиамериканским объединением», которое действует против доллара, и пригрозил пошлинами. Россия, как известно, туда тоже входит. Кремль официально заявил, что сообщество не направлено против третьих стран, и тем более против США. Таким образом мы видим, что вроде бы исключительно торговые и экономические вопросы теперь стали неотъемлемой частью большой политики. Общий смысл в том, что Америка превыше всего, как и обещал республиканец.

Вашингтон нынче дает понять, что только он один устанавливает правила игры.

При этом у нас как бы есть Организация Объединенных Наций и ее многочисленные структуры, а также и глобальные экономические объединения, например, ВТО, в которую Россия некогда с большим упорством вступала. Все они дружно хранят молчание, а это, как известно, знак согласия. В этой связи можно предположить, что если хотя бы одна Индия все-таки согласится войти окончательно и бесповоротно в так называемую американскую орбиту, то это уже будет большой победой Дональда Трампа. Что касается Бразилии, то ей еще тяжелее, хотя бы даже в силу географического положения. Как бы не пришлось России дружественные страны со временем переводить в противоположную категорию. Впрочем, об этом говорить еще рано. Тем более остается Китай — главный бастион многополярного мира. С ним США будет намного тяжелее, к тому же Пекин уже объявил, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы из Вашингтона.

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Дмитрий Дризе