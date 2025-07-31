Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать задолженности с граждан без суда, если нет споров. Закон опубликован на сайте правовых актов.

Новый порядок касается физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Взыскание возможно, если сумма задолженности не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор, решение принимается через суд.

Налоговые органы имеют шесть месяцев для принятия решения и уведомления гражданина. Уведомление направляется через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги», в крайнем случае — по почте. Граждане могут оспорить суммы до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

Подробнее — в материале «ФНС обойдется без разбирательств».