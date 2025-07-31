Нарушенное электроснабжение в Богородском и Павловском округах восстановили
Энергетики восстановили электроснабжение жителей Богородского и Павловского округов Нижегородской области после обрыва провода ЛЭП сторонней техникой. Работы завершены в 16:51, сообщили «Нижновэнерго».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Там добавили, что на данный момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 13:40 самосвал оборвал провод линии электропередачи 110 кВ. В восстановительных работах принимали участие более 20 человек.