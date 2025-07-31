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Электроснабжение двух нижегородских округов нарушено из-за повреждения ЛЭП

Самосвал оборвал провод линии электропередачи 110 кВ в Нижегородской области 31 июля. Из-за этого частично нарушено электроснабжение потребителей в Богородском и Павловском округах, сообщили в «Нижновэнерго».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня в 13:40. В восстановительных работах задействован 21 специалист «Нижновэнерго» в составе пяти бригад. Одновременно потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения.

Галина Шамберина