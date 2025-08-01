Спорт как часть корпоративной культуры: в Метране открылась экспозиция достижений сотрудников

На стендах новой постоянно действующей выставки представлены награды, завоеванные в разные годы сотрудниками компании в различных спортивных дисциплинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран» Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран» Фото: пресс-служба ТД «Метран»

Экспозиция включает кубки и медали по футболу, хоккею, волейболу, многоборью ГТО, плаванию, шахматам, легкоатлетическим кроссам, пулевой стрельбе и керлингу. Самая ранняя награда датируется 2001 годом — это серебряная тарелка за призовое место в турнире по мини-футболу, а недавним пополнением коллекции стал кубок за третье место в соревнованиях по плаванию среди работников предприятий Челябинской области. Всего же экспозиция на сегодняшний день насчитывает более шестидесяти спортивных трофеев.

«Мы не просто гордимся спортивными успехами наших сотрудников, но и целенаправленно поощряем занятия спортом, - отмечает директор по персоналу Группы Компаний «Метран» Мария Дмитриенко, - Для наших команд мы арендуем площадки для тренировок по хоккею, мини-футболу и плаванию. Также сотрудники могут заниматься в современном фитнес-центре по специальной корпоративной скидке. Спорт – важная часть нашей корпоративной культуры, и это отражено в нашей новой выставке. Экспозиция будет пополняться, ведь спортивная история Метрана продолжается».

АО «ТД «Метран»