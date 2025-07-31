Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» Вугара Гусейнова. Во время теракта он строил баррикады из барных столов, чтобы защитить людей от выстрелов террористов.

22 марта 2024 года 40-летний Вугар Гусейнов и его 33-летняя жена Лилит Исраелян приехали в концертный зал на выступление группы «Пикник». В тот момент, когда террористы вошли в здание, супруги находились в холле. Вугар и Лилит построили из столов укрытие, а затем пытались своими телами закрыть посетителей от выстрелов. Они оба были застрелены.

У пары остался сын, ему два года. Мальчика воспитывают родители Лилит — 54-летняя Каринэ Шуриковна и 60-летний Хачик Паргерович, сообщал Msk1.ru.

Полина Мотызлевская