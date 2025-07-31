Правительство хочет продлить ипотечные каникулы для россиян с детьми

Правительство России предложило увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми с шести месяцев до полутора лет. Инициатива коснется граждан, у которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого по 18-й месяц, а уплатить их можно будет позже — равными частями и с прежней периодичностью после погашения текущих обязательств по договору.

На данный момент кредитные каникулы предоставляются сроком на полгода при уменьшении дохода семьи более чем на 20% и если расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений. Новая мера облегчит финансовое положение семей во время ухода за ребенком, подчеркнул господин Мишустин.