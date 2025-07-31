Нижегородское заксобрание отложило обращение о подготовке водителей автобусов

Заксобрание Нижегородской области решило повременить с обращением в правительство РФ о возрождении профессиональной подготовки водителей автобусов на базе учреждений среднего профобразования. Депутаты разошлись во мнении по поводу минимального возраста, с которого можно водить автобус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обратиться в правительство РФ нижегородские депутаты решили из-за большого дефицита кадров водителей на регулярных автобусных маршрутах, в регионе их не хватает более 1,4 тыс.

Предлагается внести в перечень профессий и специальностей среднего профобразования специальность «водитель автобуса», а также снизить с 21 года до 19 лет возраст водителей, которых можно допускать к работе на общественном транспорте. Помимо этого, предлагается разрешить выпускникам с такой специальностью работать сразу, без обязательного года стажа вождения на транспорте других категорий.

Председатель заксобрания Евгений Люлин засомневался в необходимости снижения возраста: «Честно говоря, я с 19-летним водителем побоялся бы в автобусе ехать». Депутат Александр Шаронов не согласился с тем, чтобы убрать обязательный стаж вождения.

Председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков обратил внимание, что основной посыл обращения — возрождение профессиональной подготовки водителей, остальные детали можно обсуждать в ходе разработки. Он подчеркнул, что снизить возраст предлагают только для прошедших профессиональное обучение.

Депутат Дмитрий Бедняков по поводу возраста и стажа высказался, что сегодняшняя молодежь взрослеет гораздо раньше: «У меня сыну, я признаюсь сразу, 14 лет, но он минивэн водит спокойно в деревне, без каких-либо проблем. И я готов ему доверить вождение своего автомобиля». Он предложил поддержать обращение в том виде, в каком его внес комитет по транспорту.

По итогам дискуссии предложение комитета не прошло. Депутаты поддержали инициативу председателя Люлина принять его за основу и доработать.

Галина Шамберина