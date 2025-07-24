Кто б в водители пошел

Нижегородские депутаты подготовили обращение на имя Михаила Мишустина, в котором просят правительство РФ возродить профессиональную подготовку водителей автобусов на базе учреждений среднепрофессионального образования. Также они предлагают разработать единый государственный стандарт подготовки таких водителей. В Нижегородской области сейчас дефицит водителей в общественном транспорте составляет боле 1,4 тыс. человек. Разработанные на уровне региона меры поддержки закрыть этот пробел пока не позволяют. Также нижегородские власти предложили снизить с 21 года до 19 лет возраст, позволяющий работать водителем автобуса, и выступили против введения новых штрафов для них.

Нижегородские власти хотят вернуть в среднее профобразование специальность водителя автобуса

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Дефицит водителей автобусов, работающих на регулярных пассажирских маршрутах, в Нижегородской области составляет 1432 человека. Из них 755 водителей необходимы для того, чтобы на 100% выполнять уже действующее расписание движения. Еще 677 человек нужны для развития и расширения маршрутной сети, чтобы она соответствовала стандартам транспортного обслуживания населения. Эти данные были приведены на заседании транспортного комитета в областном законодательном собрании 24 июля.

Анализ ситуации, проведенный заксобранием, показал, что водительский состав «стремительно стареет». Средний возраст водителей составляет 50 лет.

Резерва молодых кадров у предприятий нет, а образовательные программы подготовки водителей в России отсутствуют. Также, по мнению нижегородских депутатов, проблем добавляет тот факт, что возраст водителей, которых можно допускать к работе на общественном транспорте, должен составлять не менее 21 года. Чтобы начать обучение на водителя категории D, кандидат должен иметь права категорий B и С, полученные не менее 12 месяцев назад и за собственный счет.

Выход из положения нижегородские власти видят в возрождении системы профессиональной подготовки водителей на базе учреждений среднепрофессионального образования. Соответствующее обращение они намерены направить на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В подготовленном документе, в частности, предлагается внести в перечень профессий и специальностей среднего профобразования новую специальность — водитель автобуса.

Одновременно с этим нижегородские депутаты предлагают на федеральном уровне разработать единый государственный образовательный стандарт для подготовки водителей автобусов. Обучение этой профессии должно предусматривать получение водительских прав категорий D и DE.

В обращении также говорится, что перечисленные меры позволят использовать механизм целевого обучения, по которому выпускники будут обязаны отработать не менее трех лет на предприятиях, направивших их на обучение.

Возраст водителей, которых можно допускать до работы на общественном транспорте, предлагается сократить до 19 лет. Нижегородские депутаты просят Михаила Мишустина инициировать внесение необходимых изменений в российское законодательство.

Ранее нижегородские власти запустили ряд программ по привлечению на работу в общественном транспорте специалистов из других регионов и частных транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками. Водителям, в частности, обещали зарплаты до 120 тыс. руб., служебное жилье, полисы дополнительного медицинского страхования и возможность бесплатно получить высшее образование. Пока эти меры не помогли полностью закрыть потребность в водителях.

По словам председателя транспортного комитета Владимира Солдатенкова, сейчас учебных заведений, которые готовили бы водителей автобусов, нет. Их подготовкой занимаются сами предприятия. При этом общественный транспорт остается важной социальной функцией государства, поэтому оно должно направить свои усилия на создание нормальной системы подготовки водителей и предоставить для этого современные обучающие программы и современное оборудование.

«Основная задача государства — прикладывать свои силы там, где чего-то не хватает, — отметил господин Солдатенков. — У нас есть свои меры поддержки водителей, но надеяться, что кто-то из других регионов выстоится в колонну желающих сесть за руль наших автобусов, не стоит».

Также на заседании депутаты рассмотрели инициативу группы депутатов Госдумы из фракции ЛДПР, которая прямо касается работы водителей общественного транспорта.

Они предложили ввести штрафы за нарушение графика движения — на должностных лиц на 3–5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — на 5–10 тыс. руб., юридические лица — на 10–30 тыс. руб. Обязанность составлять протоколы на нарушителей графика предлагают возложить на МВД.

Депутат Владислав Атмахов поддержал однопартийцев. Он считает, что сейчас у перевозчиков нет проблем с получением маршрутов, которые дают им возможность заработать. «Пряник в виде хороших денег есть, а кнута, который помог бы следить за этим процессом, нет. Введение штрафов станет именно таким кнутом», — считает господин Атмахов.

Остальные члены транспортного комитета этой уверенности не разделили. Владимир Солдатенков считает, что предложенная норма осложнит набор на работу водителей, которых и так не хватает. Депутат Владимир Паков добавил, что у руководителей государственных и частных транспортных предприятий сегодня хватает инструментов воздействия на нерадивых сотрудников. По мнению депутата, введение штрафов приведет к тому, что «водители из судов вылезать не будут», доказывая, что нарушили график движения не по своей вине.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали против введения новых штрафов, а проект обращения к Михаилу Мишустину вынесли на рассмотрение очередного заседания заксобрания, которое пройдет 31 июля.

Андрей Репин