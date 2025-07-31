Пань пропал

Наиболее заметное состязание в плавательной программе чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре — мужскую стометровку вольным стилем — выиграл румын Давид Попович, года назад на Олимпиаде в Париже превратившийся в одну из жертв развившего на этой дистанции безумную скорость китайца Пань Чжаньлэ. На этом первенстве олимпийский чемпион потерпел необъяснимый провал, а в его отсутствие Попович в финальном заплыве показал второй в истории результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сингапуре, как и три года назад в Будапеште, Давид Попович выиграл золото чемпионата мира на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем

Фото: Jeremy Lee / Reuters В Сингапуре, как и три года назад в Будапеште, Давид Попович выиграл золото чемпионата мира на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Главный хит программы любого чемпионата мира на сей раз слегка одурачил с афишей. В ней все вертелось вокруг Пань Чжаньлэ и желания отомстить ему со стороны тех, кого он так унизил на прошлогодней Олимпиаде. Парижская стометровка из-за китайца получилась уникальной. Несколько достойных, увешанных наградами спортсменов на старте финального заплыва — и все остаются в густой тени Пань Чжаньлэ. Вместо равной борьбы — неистовое соло лидера, который плывет так, словно для тонуса ему запустили сзади большую белую акулу, и в итоге откусывает от мирового рекорда аж четыре десятых секунды, успевая разглядеть красивые цифры, насладиться ими еще до того, как другие финишируют — такой вот запас. Что-то совершенно противоестественное, в общем.

Как и то, что произошло с китайцем в Сингапуре, потому что таких громких конфузов история плавания тоже знала немного. На самом деле любой, кто не старался непременно увидеть все, что творится на нынешнем чемпионате мира, мог подумать, что Пань Чжаньлэ до него вовсе не доехал. Но нет, на первенстве он был. Более того, рассуждал о никуда не девшихся после олимпийского взлета амбициях, о настрое. Только вот с результатами был какой-то кошмар. И ладно, не прошел квалификацию на 200-метровке — в конце концов, дистанция не профильная, так, для комплекта. Но потом-то опростоволосился и в дисциплине, в которой опростоволоситься не мог по определению.

В полуфинале Пань Чжаньлэ преодолел стометровку за 47,81, почти на полторы секунды медленнее, чем в Париже. И его время было лишь десятым. А дальше проходят восемь сильнейших.

Короче, финал остался без китайца. Зато превратился в жутко интригующее зрелище — по сравнению по крайней мере с парижским заплывом. И вклад российского участника Егора Корнева в интригу оказался весьма внушительным.

Разогнался он так, что все, конечно, подумали, что «темная лошадка» со скромным бэкграундом, которая на стадиях, предшествовавших решающей, была неплоха и опережала некоторых фаворитов вроде титулованного австралийца Кайла Чалмерса, может, и сама фаворит, и зря считали, что Корневу рановато лезть в драку за медали. Лез ведь, и как! Когда миновали половину дистанции, Корнев был впереди всех. И так, что отрыв можно было разглядеть даже без внимательного изучения видеоповтора, не напрягая зрение.

Ожидание чуда, правда, скоро потеряло актуальность. В плавании такое часто бывает, что слишком резво стартующие скисают. Корнев скис в действительности совсем чуть-чуть, но штука в том, что матерые конкуренты накатили с тыла лавиной. Так что россиянин остался пятым.

А из лавины выделился кролист, которому наверняка обиднее всех было так унизительно проиграть в Париже Пань Чжаньлэ.

Давид Попович — вундеркинд, который к своим 20 годам уже несколько сезонов не просто в элите, а в сливках элиты. Три года назад его уже объявляли королем спринта за выигранные 100 м и 200 м на чемпионате мира в Будапеште и разные рекорды.

Но в Париже Попович, не отдав никому 200-метровку, на дистанции самой заметной получил лишь бронзу.

В Сингапуре все у него срослось куда лучше, а победы получились эффектным. Обе — из засады. На 200-метровке за 50 м до финиша он уступал американцу Люку Хобсону аж шесть десятых секунды, но включил форсаж и обогнал его с запасом. На стометровке форсаж был настолько мощный, что шедший вровень с Поповичем соотечественник Хобсона Джек Алекси финишировал в четырех десятых секунды от румына. А Чалмерс — и того дальше. И время вышло таким, что можно занести в список достижений,— 46,51. Быстрее — на 11 сотых — стометровку завершали на одном-единственном турнире: понятно каком.

Алексей Доспехов