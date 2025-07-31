СКР раскрыл подробности убийства тренера по карате под Екатеринбургом

Следственный комитет раскрыл подробности убийства детского тренера по карате Алены Папст произошедшего в Березовском городском округе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, днем 28 июля в лесу поселка Шиловка местный житель 1984 года рождения из личной неприязни избил, а затем убил свою супругу. После этого он переоделся, приехал на место преступления на автомобиле, в который поместил тело, и поехал в сторону Березовского. Андрей Папст выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

Подозреваемый был задержан и доставлен в больницу. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В суде прокурор дал заключение о необходимости помещения Андрея Папста под стражу, чтобы он не скрылся от следствия. Он будет находиться под ней до 29 сентября.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что обвиняемый и его супруга работали тренерами по каратэ и характеризовались положительно. «При общении с оперативниками отдела МВД России "Березовский" гражданин сознался в убийстве супруги»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Щуцкая