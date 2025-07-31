Врио министра транспорта Самарской области назначена Алена Денисенко

Исполнять обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области будет Алена Денисенко. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чиновница ранее занимала пост заместителя руководителя ведомства.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов подал в отставку на этой неделе. Ведомство он возглавил в ноябре прошлого года. В прошлом чиновник занимал аналогичную должность в республике Крым, но в 2020 году глава республики Сергей Аксенов отправил министра в отставку из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог. С 2021 года по 2022 год Сергей Карпов занимал должность начальника ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Летом 2023 года был назначен руководителем ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».

Евгений Чернов