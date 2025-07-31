Житель Сухого Лога получил условный срок за выращивание конопли

Сухоложский городской суд вынес приговор местному жителю Владимиру Картавенко, признав его виновным в незаконном культивировании конопли (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в течение года, начиная с февраля 2024 года, Владимир Картавенко выращивал коноплю в подсобном помещении на придомовой территории. В январе сотрудники ФСБ и полиции обнаружили у него 236,08 граммов высушенной конопли.

Суд признал Владимира Картавенко виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В судебном заседании обвиняемый признал вину, пояснив, что выращивал наркосодержащее растение для личного употребления.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мировой судья судебного участка № 7 Кировского судебного района оштрафовал на 4 тыс. руб. жителя Екатеринбурга за выращивание конопли для личного потребления. Марихуану он выращивал у себя дома без цели сбыта.

Полина Щуцкая