Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга на 4 тысячи рублей за выращивание конопли

Мировой судья судебного участка № 7 Кировского судебного района оштрафовал на 4 тыс. руб. жителя Екатеринбурга за выращивание конопли для личного потребления. Как сообщили в пресс-службе Кировского райсуда города, марихуану он выращивал у себя дома без цели сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вину в содеянном житель Екатеринбурга признал полностью и пояснил, что растение он выращивал из интереса и для дальнейшего личного потребления», — говорится в сообщении суда.

Судья признал екатеринбуржца виновным по ст. 10.5.1 КоАП РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в середине января Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского за выращивание конопли в железнодорожных контейнерах, расположенных в Белоярском районе.

Мария Шараева