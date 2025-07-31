В Краснодаре преступную группу будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Краснодарский гарнизонный военный суд принял к производству уголовное дело в отношении одиннадцати злоумышленников, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий, информация размещена в базе ГАС «Правосудие».

Семи подсудимым из одиннадцати — Ольге Ериной, Дарье Зайкиной, Наталье Клименко, Иванне Рудык, Владимиру Скобелеву, Оксане Сташ и Мариет Читао — также предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе.

По данным Следственного комитета России, в состав группировки входили сотрудники силовых структур и гражданские лица. В период с 2020 по 2022 год фигуранты за денежное вознаграждение организовали фиктивную регистрацию по месту жительства в Краснодаре более 800 иностранцев, а также по заведомо ложным основаниям осуществляли замену российских паспортов.

Преступление выявлено в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и краевого ГУ МВД России. Расследованием дела занимались военные следственные органы СКР.

Иностранцы, получавшие фиктивную регистрацию за взятки, также привлекаются к уголовной ответственности, по данным фактам расследуются или уже переданы в суд 115 дел.

Анна Перова, Краснодар