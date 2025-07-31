Количество аварий с электросамокатами Whoosh в Петербурге снизилось на 43%

Количество аварий с участием электросамокатов компании Whoosh в городе на Неве снизилось на 43% в период с апреля по июнь по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Статистику подвели на основании данных ГАИ, страховых компаний и собственных данных кикшеринга. К слову, аварийность при нарушении требований к возрасту пассажира снизилась на 76%, при поездках вдвоем — на 53%.

В Whoosh заметили, что уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря сотрудничеству городской администрации, сервиса и ГАИ. Эффект был достигнут не локальными ограничениями, а комплексным подходом.

Слова представителей сервиса подкрепляет статистика научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, который в первой половине 2025 года зафиксировал снижение количества аварий впервые за семь лет наблюдений.

Общая аварийность снизилась на 20%, доля аварий с кикшеринговыми самокатами всех представленных в Петербурге компаний уменьшилась с 68 до 53,6%.

Подробнее о борьбе с нарушителями на СИМ читайте в материале «Ъ-СПб» «Жезл тормозит доставку».

Андрей Маркелов