Избирком принял отказ вице-спикера челябинского заксобрания от участия в выборах

Избирательная комиссия Челябинской области приняла заявление заместителя председателя законодательного собрания региона Юрия Карликанова о снятии своей кандидатуры с выборов в областной парламент. Его исключили из партийного списка «Единой России», сообщает пресс-служба регионального избиркома. Заявление вице-спикера рассмотрели на заседании 31 июля.

В списке партии власти Юрий Карликанов был на 11 месте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о решении Юрия Карликанова сняться с выборов в Законодательное собрание Челябинской области стало известно 30 июля. Он был депутатом регионального парламента с 2005-го. С 2009-го до 2020 года Юрий Карликанов занимал должность первого заместителя председателя регионального заксобрания, а затем заместителя председателя.