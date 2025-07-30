Юрий Карликанов снимается с выборов в заксобрание Челябинской области

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в региональный парламент. Избирательная комиссия рассмотрит вопрос на заседании 31 июля. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Юрий Карликанов является депутатом Законодательного собрания Челябинской области с 2005-го. С 2009-го до 2020 года он занимал должность первого заместителя председателя регионального заксобрания, а затем заместителя председателя.

В 2024 году Юрий Карликанов стал почетным депутатом Челябинской области, а в 2025-м — почетным гражданином региона.