В июле развивающие игры возглавили топ детских приложений среди сочинцев

В июле 2025 года развивающие игры стали самыми популярными детскими приложениями в Сочи. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе магазина RuStore, лидером месяца в городе стала игра «Мир Тока Бока Все бесплатно — Toca Boca World». На втором месте — «Лева и Машинки: игры для малышей». Третью строчку разделили сразу три приложения: «Развивающие игры для детей. 1С», «Игры детям — Развивающие игры с Бодо Бородо» и Fluvsies.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как отмечают в RuStore, родители в Сочи традиционно выбирают яркие, визуально насыщенные и безопасные игры, в которых сочетаются развлекательные и обучающие элементы. Такой подход позволяет детям играть с интересом, а взрослым — быть уверенными в содержании приложений, уточнили представители магазина.

Сравнительно с июнем в Сочи произошла заметная смена предпочтений. Тогда первую строчку также занимала Toca Boca World, но на втором месте находилась игра «Три Кота: Приключения» (5,4%), а третью позицию занимало образовательное приложение Kid-E-Cats. Educational Games (2,1%). В числе популярных оставались и другие проекты: «Лева, Машинки: игры для малышей» — 1,9%, «Развивающие игры для детей. 1С» и Fluvsies — по 2%, а «Три Кота. Игры для детей» — 1,5%.

Аналогичные тренды наблюдаются и в других южных регионах. В крупных городах Краснодарского края и на побережье пользователи также отдают предпочтение игровым приложениям с развивающим функционалом. Повышенный интерес к таким проектам аналитики связывают с началом летних каникул и желанием родителей предложить детям полезную цифровую альтернативу мультфильмам и видео.

В июне, в отличие от июля, наибольшее внимание в Сочи и в регионе в целом было сосредоточено на финансовых сервисах. Приложения банков и платежных систем лидировали по числу скачиваний. На первом месте находился «СберБанк Онлайн» с долей 5,3%, вторым был «Т-Банк» (3,6%), за ним следовали «ВТБ Онлайн» (2,3%) и «Альфа-Банк» (2,2%). Приложение Mir Pay также показало стабильные показатели с долей 1,8%. При этом «Авито» зафиксировало заметное снижение: доля загрузок сократилась с 3,2% в мае до 1% в июне.

По мнению главного редактора RuStore Варвары Юминой, наметившаяся в июле тенденция отражает сформированные цифровые привычки российских пользователей. Они все чаще делают выбор в пользу понятных и проверенных сервисов — как для себя, так и для детей. Развивающие игры становятся не просто формой досуга, а частью семейной цифровой культуры.

Мария Удовик