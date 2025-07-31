На границе России и Абхазии таможенники изъяли 650 пачек контрабандных сигарет

На российско-абхазской границе сотрудники таможни изъяли 650 пачек нелегальной табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. При проведении таможенного и пограничного контроля таможенники задержали два автомобиля, прибывшие из Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При осмотре машины марки ВАЗ 32103 с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили в багажном отделении посторонние вложения. «В двойном дне багажника автомобиля было обнаружено 500 пачек (10 тыс. штук) сигарет марки “Cavallo”»,— сообщил и. о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов.

В другом транспортном средстве марки «LADA 2107» сигареты находились под полкой за задним пассажирским сидением, а также под пластиковой обшивкой центральной консоли автомобиля. В этом автомобиле пытались провезти 150 пачек сигарет немецкой марки «CHAPMAN».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка, которая позволяет отслеживать движение продукции от производителя до потребителя.

Табачные изделия и автомобили изъяты. Водители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП России (незаконное перемещение товаров через таможенную границу и несоблюдение ограничений на ввоз продукции).

Дмитрий Холодный