Роскомнадзор не подтвердил утечку данных из «Аэрофлота» после хакерской атаки

Информация об утечке данных из авиакомпании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) после хакерской атаки не подтвердилась. Об этом рассказали «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

Кибератака на информационные системы «Аэрофлота» произошла 28 июля. Ответственность за нее взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они заявили об утечке 22 Тб данных авиакомпании и уничтожении 7 тыс. серверов. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).

Сбой в работе «Аэрофлота» привел к отмене более 100 рейсов. По оценкам экспертов, в первый день неполадок авиакомпания потеряла около 275 млн руб.

Подробнее о хакерской атаке на авиаперевозчика — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».