Суды отказались принять иск о конфликте интересов из-за игры главы УФНС в хоккей

Нижегородский облсуд отказал бизнесмену Евгению Лазареву в принятии иска к УФНС по Нижегородской области и его руководителю Антону Закамскому о признании незаконным участия налоговика в офицерской хоккейной лиге. Четвертый апелляционный суд признал это определение правомерным, сообщили в пресс-службе суда 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель УФНС по Нижегородской области Антон Закамский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Руководитель УФНС по Нижегородской области Антон Закамский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что 26 апреля 2025 года Антон Закамский участвовал в финале регионального этапа Всероссийского чемпионата офицерской хоккейной лиги сезона 2024-2025 года. Заявитель считает, что в данном случае имеется конфликт интересов, злоупотребление служебным положением и возможное нарушение права на беспристрастное рассмотрение дел с участием УФНС.

Отказывая в принятии иска, облсуд указал, что Антон Закамский во время матча публичные полномочия госслужащего не осуществлял.

Апелляционный суд выводы суда первой инстанции поддержал, отметив, что проверка доводов заявителя о возможных нарушениях законов о госслужбе и о противодействии коррупции осуществляется в ином порядке и не подлежит рассмотрению судом.

По информации с сайта лиги, Антон Закамский играл в матче за команду «Нижегородские судьи». Также в лиге играли команды МЧС, ГАИ, мэрии Нижнего Новгорода, правительства региона и других структур.

Как писал «Ъ-Приволжье», господин Лазарев уже не первый год судится с налоговой службой. В том числе он пытался признать незаконным создание в Нижегородской области трех межрайонных налоговых инспекций.

Галина Шамберина