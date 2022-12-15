Суд отказал Евгению Лазареву в очередном иске к налоговой инспекции

Арбитражный суд отказал бывшему депутату думы Нижнего Новгорода, предпринимателю Евгению Лазареву в иске о признании незаконным решения выездной проверки налоговой службы, после которой его фирмам начислили налоговую недоимку в 89 млн руб. Мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована. О промежуточных результатах Евгений Лазарев рассказал на пресс-конференции 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, выездную проверку в 2021 году проводила 22-я инспекция, хотя с 20 мая 2020 года таким правом наделена только 16-я инспекция. Также господин Лазарев требует признать незаконным создание в Нижегородской области трех межрайонных налоговых инспекций, так как вместо Минфина РФ эти структуры утвердил глава областного управления федеральной налоговой службы (УФНС) Виктор Большаков. В связи с этим предприниматель неоднократно заявлял о фальсификации документов, представленных налоговиками в суде. В ФНС, впрочем, доводы господина Лазарева считали несостоятельными, а положения о межрайонных ФНС — соответствующими приказу Минфина РФ.

По мнению господина Лазарева, Виктор Большаков превысил свои полномочия, а прокуратура и следственные органы стараются защитить главу УФНС. Предприниматель готов сам понести наказание за клевету или ложный донос, если найдутся доказательства его неправоты: «Я готов посидеть, налоговая не готова».

Итоги разбирательств Евгений Лазарев планирует подвести в январе. «Если Большакова не хотят даже уволить, значит, зреет решение делать гадости мне, как они делали в 2016 году. Они будут ухудшать мое положение, устраивать проверки, угрожать бизнесу. Мой голос превратится в еще один стон налогоплательщиков»,— сказал господин Лазарев. Юристы уверены, что шансов на победу у предпринимателя нет.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Структурные подозрения».

Елена Ковалева