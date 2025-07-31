Евгения Чикунова с лучшим временем вышла в финальный заплыв ЧМ на 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова показала лучшее время на дистанции 200 м брассом по итогам полуфинальных заплывов на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта. В этой дисциплине Чикунова удерживает мировой рекорд. Финальный заплыв состоится 1 августа.

Евгения Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 20,65 секунды, обогнав в том числе и олимпийскую чемпионку Парижа в этой дисциплине американку Кейт Дугласс (+0,98 секунды). Ранее в четверг в финал на кролевой стометровке отобралась россиянка Дарья Клепикова, установив рекорд России (53,14). Прежнее достижение принадлежало ей же (53,36). Решающий заплыв в этой дисциплине также пройдет в пятницу.

В четверг российские пловцы остались без медалей. Претендовали на них двое. Егор Корнев стал пятым на стометровке вольным стилем. Быстрее всех на этой, считающейся самой престижной, дистанции стал румын Давид Попович. Алина Гайфутдинова на шестом месте завершила медальный заплыв на дистанции 50 м на спине.

Арнольд Кабанов