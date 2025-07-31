Третью АЭС в Казахстане построит Китай

Казахстан планирует построить три атомные электростанции с привлечением иностранных партнеров. Как сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, третью АЭС в стране возведут китайские подрядчики.

На брифинге в Астане господину Скляру задали вопрос, будет ли китайская корпорация CNNC, строящая вторую АЭС в Казахстане, возводить и третью станцию. «Думаю, да»,— ответил он (цитата по агентству «Прайм»). Сейчас рассматриваются площадки для размещения объекта.

Строительством первой АЭС в Казахстане заниматься «Росатом». Это решение было одобрено на референдуме в 2024 году. Согласно планам, станция в Алма-Атинской области должна быть введена в эксплуатацию к 2035-2036 годам.