На Ставрополье 170 застройщиков готовы строить частные дома со счетами эскроу

Свыше 170 застройщиков Ставропольского края готовы осуществлять возведение индивидуального жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в крае заключено 57 договоров подряда на возведение частных домов с помощью нового механизма.

В 2025 году вступил в силу федеральный закон, регулирующий новый порядок правоотношений между заказчиком и подрядчиком при возведении объектов ИЖС. Денежные средства заказчика размещаются на специальном счете в банке до выполнения подрядчиком своих обязательств. Застройщиком может выступать как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

«Принятая мера позволяет сделать строительство частных домостроений прозрачным процессом, исключив финансовые риски для всех сторон. Механизм прост и удобен, все участники строительства могут взаимодействовать в онлайн-формате»,— сообщил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС выступает портал строим.дом.рф.

Тат Гаспарян