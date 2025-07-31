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В МЧС петербуржцев предупредили о ливнях, грозах и порывистом ветре

В четверг, 31 июля, в Петербурге ожидаются ливни с грозами. Также прогнозируется порывистый ветер, предупредили в региональном управлении МЧС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Водителям и пешеходам следует проявлять особую осторожность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до 30 июля в городе действовал «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары.

Дарья Астанина

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