Цены на медь рекордно обвалились после решения Трампа по пошлинам

Цены на медь в США продемонстрировали самое сильное внутридневное падение после того, как президент Дональд Трамп не стал вводить пошлины на наиболее популярный импортируемый вид металла, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на медь на бирже Comex упали примерно на 20% и на минимуме достигли $4,5 за фунт ($9930 за тонну). Согласно информационному бюллетеню Белого дома, под импортные пошлины в 50% попадут медные трубы, проволока, прутки, листы и трубки, а также товары с высоким содержанием меди — фитинги для труб, кабели, соединители и электрические компоненты. Медная руда, концентраты, штейны, катоды и аноды не будут облагаться пошлинами.

В начале июля цены на медь выросли на 15-20% после того, как господин Трамп анонсировал введение 50-процентных пошлин. Тогда нью-йоркские контракты торговались в Шанхае по цене $5,51 за фунт, на LME — по $9627 за тонну.