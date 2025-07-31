Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинке от Global Terranica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Global Terranica Фото: Global Terranica

Российская фирма Global Terranica разработала гусеничный вездеход-амфибию. То есть машина способна не только ползать по бездорожью, но и плавать. У нее два электромотора по 40 л.с. каждый. Заряда батареи должно хватить на 70-100 км в зависимости от дорожных условий. Но чтобы не зависеть от электричества, вездеход оборудован еще и бензогенератором, а два топливных бака по 150 л каждый обеспечат Terranica Expedition запас хода до 1 тыс. км. В салоне четыре места. При необходимости интерьер можно трансформировать под три спальных места, где будет отдыхать четвертый участник экспедиции, релиз не сообщает. Надо сказать, что вездеход, помимо прочего, еще и красив: его дизайн разработан известным отечественным кузовным ателье Cardi. А увидеть его вживую можно будет на выставке «ПроДвижение», которая откроется на днях на ВДНХ.

Символично, что ровно в эти же дни 86 лет назад, а если более точно 1 августа 1939 года, заработала эта самая выставка, которая тогда называлась ВСХВ, то есть рассказывала в первую очередь о достижениях сельского хозяйства, и в том числе о машинах, обеспечивавших его работу. Любопытно, что некоторые идеи, реализованные сегодня в вездеходе Terranica Expedition, использовались и в довоенные годы. Например, на выставке можно было увидеть грузовик ГАЗ-60: передняя ось была оснащена обычными колесами, а на задней — стоял гусеничный движитель.

Использовалось в полях и электричество. Например, трактор ВИМЭ был оборудован электромотором, но питался не от аккумуляторной батареи, а от ближайшей линии электропередач. На провода делались «накидушки», после электричество поступало в трансформаторную подстанцию. С ней трактор связывал кабель длиной 750 м, его вполне хватало для работы в поле, к тому же сама подстанция была мобильной. За час такой трактор мог вспахать 1 га.

Дмитрий Гронский