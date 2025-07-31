Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву для встречи с Белоусовым

Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл в Москву. Он намерен встретиться с главой Минобороны России Андреем Белоусовым, передает сирийское агентство SANA.

В публикации говорится, что стороны обсудят несколько вопросов, представляющих общий интерес.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. Господин Лавров заявил, что в России внимательно следят за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода.

17 июля российский МИД выразил обеспокоенность обострением обстановки в Сирии и вооруженными столкновениями.